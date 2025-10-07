Rize'de Evde Hemodiyaliz Uygulamasıyla Tedavi Gören Genç, Çalışma Hayatına Devam Ediyor

RİZE'de böbrek yetmezliği tedavisi gören Eda Gül Genç (27), evine kurulan hemodiyaliz cihazı sayesinde hem tedavisini sürdürüyor hem de çalışma hayatına devam ediyor. Haftada 3 gün istediği saatte cihazı kullanabilen Genç, "Yaklaşık 2 yıldır hemodiyalize başladım. Evde hemodiyaliz sayesinde kendi hayatıma devam edebildim. Hastanede olsam işe giremeyecektim" dedi.

Kentte ailesiyle birlikte yaşayan Eda Gül Genç'e (27), 4 yıl önce yüksek tansiyon ve baş dönmesi şikayetiyle başvurduğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Bir süre hastanede tedavi gören Genç'e, ağabeyi böbreğini bağışladı ancak nakil sırasında böbrekte pıhtı atması nedeniyle ameliyat başarısız oldu. Bunun üzerine Eda Gül Genç diyaliz tedavisine başladı. Bir süre hastanede diyalize giren Genç, doktorlarının yönlendirmesiyle ev hemodiyalizi eğitimi aldı. Eda Gül Genç'in 2 ay süren eğitimin ardından Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle Rize'de ilk kez ev hemodiyalizi uygulaması hayata geçirildi. Genç, evine kurulan, tamamı devlet destekli cihaz sayesinde haftada 3 gün istediği saatlerde diyaliz tedavisini sürdürebiliyor. Günlük işlerini rahatlıkla yapabilen Eda Gül Genç, çalışma hayatına da devam ediyor. Ev hemodiyalizi, hastane ortamına kıyasla daha uzun sürede uygulandığı için kanı daha etkili şekilde temizliyor ve yorgunluk gibi yan etkileri azaltıyor.

'KENDİ HAYATIMA DEVAM EDEBİLİYORUM'

Ev hemodiyalizi sayesinde hayatına rahatça devam ettiğini söyleyen Eda Gül Genç, "İlk başta tansiyonumun yüksek olduğunu fark ettim sonra doktora başvurdum. Böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Ağabeyim böbreğini verdi, nakil oldum. Nakilde böbreğe giden damar pıhtı attığı için ameliyat başarısız gerçekleşti. Yaklaşık 2 yıldır hemodiyalize başladım. Evde hemodiyaliz sayesinde kendi hayatıma devam edebildim. İşe girdim. Hastanede olsam işe giremeyecektim. Burada tedavi saati kendime göre ayarladığım için işe rahat gidip geliyorum" diye konuştu.

SAĞLIK MÜDÜRÜ DEMİRAL: KİŞİYİ DAHA DİNÇ TUTUYOR

Genç'i evinde ziyaret eden Rize İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, "Evde diyaliz özellik son yıllarda dünyada giderek yaygınlaşan bir uygulama. Ülkemizde son yıllarda SGK'nın ödeme kapsamında. Uygun hastalarda bazı eğitimlere başlıyorlar. Eğer hasta uygunsa, bu eğitimler sonunda evde diyaliz kapsamına alınıyor. Hastalarımız herhangi bir ücret ödemeksizin devletimiz tarafından karşılanmaktadır. İlimizde birkaç ay önce bu çalışmalar başladı. Eda Hanım uygun hasta olarak değerlendirildi. Yapılan çalışmalar ve eğitimler sonrası 2,5 aydır bu uygulamayı kendisi evinde adeta hastanede bir hekimin yaptığı bütün aşamaları kendisi gerçekleştirerek yapmakta. Bizler çok sevindik. Kendisini ziyaret ettiğimizde Eda Hanım bizi karşıladı ama bizim gözlerimiz hastayı aradı. Uygulamanın faydaları olan diyaliz öncesi yorgunluk gibi durumlarla karşılaşmıyoruz. Sürenin daha uzun ve gece ölü saat olarak değerlendirdiğimiz dönemlerde yapılması kişiyi daha dinç tutuyor" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. KARA: MÜMKÜN OLAN HER HASTAYA ULAŞTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Kara evde hemodiyaliz ile ilgili bilgiler vererek, "Hastanedeki hemodiyaliz tedavisine göre çok avantajları olan yaşam kalitesi süresi olarak neredeyse nakil hastasına eş değer bir tedavi. Daha uzun ve daha iyi temizleme yaptığı için kan değerleri daha iyi oluyor. Hasta kendi evinde bu işi yaptığı için psikolojik olarak daha iyi durumda oluyor. İş gücü artıyor ki Eda da bir işe girebildi. Mümkün olan her hastaya bu tedaviyi ulaştırmaya çalışacağız" dedi.