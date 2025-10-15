EÜ Tıp Fakültesi'nde Kadavra Bağışçılarına Teşekkür Plaketi Verildi

İzmir'de kadavralarını tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalına bağışlayan 6 kişinin ailelerine, teşekkür plaketi verildi.

EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Barutçuoğlu, fakültenin Recep Egemen Amfisi'nde Dünya Anatomi Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, anatomi eğitiminin tıp biliminde ilk aşama olduğunu söyledi.

Kadavranın tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde çok önemli olduğunu belirten Barutçuoğlu, "Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin tedavinin her basamağında vücudun bileşenlerinin iyi öğrenilmesinde anatomi çok önemlidir. Beden bağışının farkındalığı çok önemli. Bedenini bilime bağışlayan değerli bağışçılarımıza ve bağışçı ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.

EÜ Girişimsel Anatomi ve Plastinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Okan Bilge de bu yıl 6 bedenin kadavra olarak ana bilim dallarına bağışlandığını söyledi.

Kadavra bağışının ihtiyacın çok çok altında olduğunu ifade eden Bilge, bunun eğitim kalitesini de etkilediğini belirtti.

Konuşmaların ardından kadavralarını bağışlayanların ailelerine teşekkür plaketi verildi.

Plaket töreninde söz alan Ayşe Yıldız Durudoğan, eşi Murat Durudoğan'ın yaşadığı her günü anlamlı kıldığını dile getirdi.

Eşinin bilime inandığını belirten Durudoğan, "Bedenini EÜ Tıp Fakültesine bağışlayarak bilime ve genç hekimlerimize ışık olmayı tercih etti. Bu, onun karakterini ve insanlık anlayışını en iyi şekilde yansıtıyor. Zamanla anladım ki Murat bedenini değil, aslında bilgisini ve bedenini insanlığa adadı. O sadece bizim kalbimizde değil, bu fakültenin duvarlarında, öğrencilerin zihinlerinde ve bilimin ilerlediği her alanda yaşamaya devam ediyor." diye konuştu.

Onur Alp Coşkun ise babası Nihat Coşkun'un beden eğitimi öğretmeni olduğunu, yaşarken bedenini kadavra olarak bağışlamaya karar verdiğini, daha önce kadavra bağışının bu kadar önemli olduğunu bilmediğini ifade etti.