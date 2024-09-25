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ESOGÜ Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Aldı

ESOGÜ Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Aldı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni alarak uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunma hakkı kazandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının yönetmeliklere göre istediği resmi koşulları sağlayan ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi aldığı Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ile kalitesini tescil etti.

Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri'ne ve yönetmeliğin genel esaslarına uyan merkez böylece, uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Sağlık

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Eğitim Sağlık

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