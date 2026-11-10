Eskişehir Şehir Hastanesinde Nütrisyon Birimi bilgilendirme standı açtı

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Eskişehir Şehir Hastanesinde yetersiz ve dengesiz beslenmenin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.

Hastanenin B Blok girişinde Nütrisyon Birimi tarafından kurulan stantta, vatandaşlara yetersiz ve dengesiz beslenmenin nedenleri ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Başhekim Prof. Dr. Mustafa Cem Algın ve hastane yöneticileri de standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastaneye başvuran vatandaşların da davet edildiği etkinlikte, yetersiz ve dengesiz beslenmenin erken tespit edilmesinin ve zamanında beslenme desteği sağlanmasının hasta bakımındaki önemine dikkati çekildi.

Kaynak: AA