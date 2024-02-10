Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kistik Fibrozis Test Odası Açıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, Kistik Fibrozis Derneğince (KİFDER) yapılan cihaz bağışıyla kurulan ve kistik fibrozis hastalığının tanısında kullanılan Ter Testi ve Solunum Testi Odası'nın açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, açılışta yaptığı konuşmada, test odasının önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi.

Kistik fibrozis hastalığının erken teşhis edildiğinde tedavisinin mümkün olduğunu, bu işlemin sağlıklı yaşamanın vazgeçilmez bir koşulu olduğunu vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Hastalığın tespitini sağlayan ter testi aygıtı bizim için değerliydi. KİFDER, kistik fibrozis hastalarının yakınlarının kurduğu bir dernek. Ben de bu derneğe üyeyim. Biz tanışalı 2 yıl oldu. Tanıştığımızdan beri yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. O dönem Eskişehir'de böyle bir merkezimiz yoktu. İl Sağlık Müdürümüz sağ olsun bize o dönem gösterdiği yakın ilgi ve sonrasında buraya gösterdiği ilgi, Sağlık Bakanlığımızın da desteğiyle doktor temini sağlandı. Ayrıca bu sistemin kurulmasında Kistik Fibrozis Derneği ile kurduğu ilişki sayesinde bugün bu test odasını açmış oluyoruz. Emeği geçen başta İl Müdürümüz ve Kistik Fibrozis Derneği yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bu sistemlerin daha da yaygınlaşması, çalışan ekibin doktor, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen anlamında zenginleşmesi anlamında elimizden geleni yapacağız."

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici de kistik fibrozis hastalığında erken tanının önemine dikkati çekti.

Hastanede çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olmadığı için böyle bir merkezi daha önce açamadıklarını, verilen destek sayesinde merkezin açıldığını belirten Bildirici, çocuk göğüs hastalıkları uzmanının bölgede sadece Eskişehir'de bulunduğunu vurguladı.

Test aygıtının küçük görünse de çok değerli olduğunu dile getiren Bildirici, "Bu aygıtla çocukların tanıları doğrulanabiliyor. Hem teşhis yapabiliyorsunuz hem de topuk kanıyla tanı almış vakaları doğrulayabiliyorsunuz. Bu aygıtın tedarik edilmesinde hocamızın emekleri inkar edilemez. Bu aletin bedeli 125 bin dolar civarında. Sayın dernek başkanımıza bu aleti bağışladığı için hastalarımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

KİFDER Başkanı İlknur Görgün ise derneğin kurulduğu günden bu yana hastalığın tanısını çok önemsediklerini anlatarak, "Bu, ülkemiz adına çok mutluluk verici ve sevindirici bir olay. Bazı ülkelerde halen yeni doğan tarama programları kapsamında kistik fibrozis yok. Yeni doğan taramasından pozitif gelen hastaların kesin tanısı yapılmasına odaklandık. Bununda ter testiyle yapılması gerekiyor. Bu anlamda merkezimizde bunu sağlamış olmaktan çok mutluyuz. Gerek Eskişehir'de gerekse çevre illerden gelecek olan bebeklerin burada tanı alması çok değerli bir kazanç olacak bizler için." diye konuştu.