Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Hasta Hakları Eğitim Semineri Düzenlendi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Hasta Hakları Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda, hasta haklarının yasal çerçevesi, bilgilendirme ve onam hakkı, mahremiyet, güvenlik, sağlık hizmetlerine erişim ile şikayet ve başvuru süreçleri ele alındı.

Açıklamada konuşmalarına yer verilen Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, hasta haklarının sağlık hizmetinin ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, "Hasta memnuniyetinin sadece tedavi süreciyle değil, hastanın tüm sağlık hizmeti deneyimiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Hem hasta hem çalışan açısından güven, saygı ve iletişim temelleri üzerine inşa edilmiş sağlık sistemi oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Eskişehir İl Hasta Hakları Koordinatörü Işıl Soysal da "Hasta Hakları Mevzuatı ve Uygulamaları" başlıklı sunumunda hasta haklarının hukuki yönlerine ilişkin bilgiler paylaşarak, hasta ve sağlık çalışanı ilişkisinde hak ve sorumlulukların doğru bilinmesinin önemine dikkati çekti.

Psikolog Ebru Ayüre ise "İletişim Becerileri ve Stres Yönetimi" sunumunda, sağlık çalışanlarının etkili iletişim kurma becerisinin, hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesi üzerinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve interaktif uygulamalarla sona erdi.