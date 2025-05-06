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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Eskişehir Şehir Hastanesi, Hastane Acil Durum Afet Planı çerçevesinde başarılı bir masa başı ve saha tatbikatı yaptı. Katılımcılar arasında sivil savunma, UMKE, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri yer aldı.

Eskişehir Şehir Hastane tarafından Hastane Acil Durum Afet Planı kapsamında masa başı ve saha tatbikatları gerçekleştirildi.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen tatbikata hastanenin sivil savunma ve UMKE birimleri, Eskişehir 1. Ana Jet Üstü Komutanlığı 201. Arama Kurtarma Filosu ve Eskişehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla tatbikat yaptı.

Birimler tatbikatı başarıyla tamamladı.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Sağlık
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