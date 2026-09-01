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Eskişehir'de Şarhöyük Sağlık Yerleşkesi Hizmete Açıldı

Eskişehir'de Şarhöyük Sağlık Yerleşkesi Hizmete Açıldı
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, şehre kazandırılan Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezi, 10 Birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılış törenine katıldı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, şehre kazandırılan Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezi, 10 Birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla vatandaşlarımızın sağlığına yönelik yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, sağlık yerleşkesinin koruyucu, birinci basamak ve acil sağlık hizmetlerini aynı çatı altında buluşturan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Vali Yılmaz ve protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek Şarhöyük Sağlık Yerleşkesi hizmete açıldı. Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, sağlık yerleşkesini dolaşarak birimlerde yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

2 bin 906 metre kare arsa üzerinde 2 bin 718 metre kara kapalı alana sahip olan yerleşkenin 1 Eylül 2025 itibarıyla vatandaşlara hizmet vermeye başladığı belirtildi. Sağlıklı Hayat Merkezinde bugüne kadar yaklaşık 14 bin 349 koruyucu sağlık hizmeti sunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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