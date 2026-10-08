Eskişehir'de Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi uygulamaları toplantıda ele alındı

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'nin il genelindeki uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri ve toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimleri katıldı.

Toplantıda, sistemin kullanım süreçleri ve ilçelerde yürütülen çalışmalar ele alındı. Uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar değerlendirilerek çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Sistemin il genelinde etkin ve standart biçimde uygulanması, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve hizmetlerin sürekliliğinin artırılması hedefleri doğrultusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA