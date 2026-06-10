Haberler

Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ihtiyaçları ve planlamaları ele alındı, hizmet etkinliğinin artırılması için öncelikli ihtiyaçlar değerlendirildi.

Eskişehir'de 'Tıbbi Cihaz İl Planlama Komisyonu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantı, İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Ersin Işıldı başkanlığında, ilgili hizmet başkanlıklar ve birim personellerinin katılımıyla yapıldı. Eskişehir'de bulunan, sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ihtiyaçları ve planlamaları görüşülerek mevcut durum ele alındı. Sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik planlanan alım süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, kurumların öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Fenomen dizi sezon finali yaptı, ünlü çift soluğu tatilde aldı
Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı

Beklenen açıklama geldi!

Maçın önüne geçen olay! Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı

Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 48'inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 48'inci duruşma
Kıskançlık cinayeti! Ölen 16, öldüren 17 yaşında

Kıskançlık cinayeti! Ölen de öldüren de henüz çocuk
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Daha mazbatasını almadan ilk transferini yaptı