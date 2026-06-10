Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Eskişehir'de 'Tıbbi Cihaz İl Planlama Komisyonu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantı, İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Ersin Işıldı başkanlığında, ilgili hizmet başkanlıklar ve birim personellerinin katılımıyla yapıldı. Eskişehir'de bulunan, sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ihtiyaçları ve planlamaları görüşülerek mevcut durum ele alındı. Sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik planlanan alım süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, kurumların öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı