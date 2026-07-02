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Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi, sağlıklı yaşamın merkezi olmaya devam ediyor

Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi, sağlıklı yaşamın merkezi olmaya devam ediyor
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Eskişehir Tepebaşı Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında beslenme, fiziksel aktivite, kronik hastalık ve psikososyal destek alanlarında ücretsiz danışmanlık ve eğitim veriyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tepebaşı Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde sunulan hizmetlerin sağlıklı beslenmeden fiziksel aktiviteye, kronik hastalıklarla mücadeleden psikososyal destek hizmetlerine kadar birçok alanda vatandaşlarısunulan ücretsiz sağlık hizmetleri yer alıyor. Uzman personeller eşliğinde gerçekleştirilen egzersiz uygulamalarıyla düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiliyor. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde; diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı gibi alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından bireylere danışmanlık hizmetleri sunulurken, sağlıklı yaşamı destekleyen eğitimler ve farkındalık çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Toplum sağlığını korumayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Tepebaşı Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi, her yaştan vatandaşın sağlıklı yaşam yolculuğunda desteklemeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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