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Eskişehir'de Normal Doğum Sempozyumu Düzenlendi

Eskişehir'de Normal Doğum Sempozyumu Düzenlendi
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Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla bir sempozyum gerçekleştirildi. Etkinlikte normal doğumun sağlık üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı ve sezaryen oranlarının yüksekliği konusunda bilgi verildi.

Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğünce "Normal Doğum Sempozyumu" düzenlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda, Sağlık Bakanlığının "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Prof. Dr. Özlem Moralıoğlu Tekin, Prof. Dr. Melih Velipaşaoğlu, Uzm. Dr. Derya Öktem, Uzm. Dr. Keziban Saylam Dönmez, Uzm. Dr. Döndü Demirel Durukan, Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, Doç. Dr. Emine Esin Yalınbaş ile Ebe Hamiyet Atacan'ın konuşmacı olarak yer aldığı organizasyonda, normal doğumun kadın sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, açılışta yaptığı konuşmada, normal doğumun yaygınlaştırılmasında sağlık çalışanlarına büyük görev düştüğünü belirtti.

Bu kapsamda Valilik olarak "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" başlattıklarını dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Projeye başlarken çıkış noktamız, kadınlarımızı özellikle meme kanseri konusunda duyarlı hale getirmek, erken teşhisi sağlayarak kanserden erken kurtulmaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesiydi. Ayrıca organ bağışının önemini ve normal doğumu da anlatıyoruz. Önemini, nasıl fayda sağladığını anlatıyoruz."

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak da Türkiye'de sezaryen oranının git gide arttığını, bu durumun bazı problemlere yol açtığını söyledi.

Bu yöntemin zorunluluk hallerinde hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Atak, şu ifadelere yer verdi:

"Ancak 2000'li yıllarda yüzde 21 oranında olan bir sezaryen oranından bugün yüzde 60'ın üzerine çıkan bir orandan bahsediyorsak ve dünyada sezaryen oranı en yüksek ülkelerden Meksika'dan sonra 2'nci sırada Türkiye geliyorsa bu konuda bir aksiyon almamız gerekiyor. Bu konuda biz de elimizden geleni ortaya koymaya çalışıyoruz."

Atak, yüksek sezaryen oranının düşürülmesinin önemine işaret etti.

Sezaryenin bir ameliyat olduğunu hatırlatan Atak, "Normal olan, normal doğum sürecinin yaşanması ve annelerimizin bu tecrübeyi normal yollarla edinmesi. Gereksiz sezaryen oranlarını azaltmak, kontrol altına almak ve normal doğumu teşvik etmeye yönelik bir gayret içine girdik." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ise hamilelik sürecinde anne ile bebek arasında büyük bağ oluştuğuna değindi.

Bu bağın doğumla sonlandığını anlatan Bildirici, "Aslında anne ve bebek için olası komplikasyonların öngörülmesini sağlayan ve bir hayat kurtarıcı faaliyet olan normal doğum yerine tercih edilmeye başlanan, aslında bir çeşit ameliyat olan sezaryenin, bugün anormal boyutlara ulaşması vesilesiyle bu sempozyumu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, Vali Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ile hastane personeli katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Sağlık
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