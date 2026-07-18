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Kanser taramaları toplum sağlığının korunmasına katkı sağladı

Kanser taramaları toplum sağlığının korunmasına katkı sağladı
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Eskişehir'de KETEM ve aile hekimleri tarafından meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser başta olmak üzere ücretsiz tarama programları yürütüldü. Erken teşhis sayesinde tedavi başarısı artırıldı.

Eskişehir'de toplum sağlığının korunması ve kansere bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla kanser tarama çalışmaları, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla yürütüldü.

Kentte, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri ile aile hekimliği birimleri tarafından meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser başta olmak üzere ücretsiz tarama programları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının desteğiyle sahada kanser tarama faaliyetleri sürdürüldü. Yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle önlenebilir kanser türlerinde erken evrede tanı konularak tedavi sürecinin başarılı şekilde yönetilmesine katkı sağlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, koruyucu sağlık hizmetleri ve toplum sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda görev alan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına gösterdikleri gayret ve özveri dolayısıyla teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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