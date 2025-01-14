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Eskişehir'de Kan Bağışı İçin Esnafa İndirim Kampanyası

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Türk Kızılayı tarafından başlatılan 'Doktorlar Caddesi Esnafından Kan Bağışçılarına İndirim' kampanyası, kan bağışını özendirmek amacıyla düzenlendi. Kampanya, 6 ay boyunca devam edecek.

Eskişehir'de Türk Kızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi tarafından başlatılan "Doktorlar Caddesi Esnafından Kan Bağışçılarına İndirim" kampanyasının tanıtım toplantısı düzenlendi.

Türk Kızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ali Mumcu, toplantıda yaptığı konuşmada, kan bağışının hayati önemine dikkati çekti.

Kan temininde gönüllü bağışa ihtiyaçları olduğunu anlatan Mumcu, "Kış aylarında, ramazan aylarında veya yaz döneminde biz kan bağışlarında sorun yaşıyoruz. Kan temini konusunda kamu kuruluşlarıyla iş birliği içerisindeyiz. Vatandaşları kan bağışına özendirmek amacıyla farklı projeler yapıyoruz." dedi.

Düzenledikleri "Doktorlar Caddesi Esnafından Kan Bağışçılarına İndirim" kampanyasına esnafın yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Mumcu, şöyle konuştu:

"Şimdilik dönüş yapan 17 firma var ama eminim bu süreçte artacağını düşünüyoruz. Cadde esnafının bizimle iş birliği yapması, destek vermesi çok güzel bir olay gerçekten, bunun için çok teşekkür ediyoruz. Firmaların hesaplarına göre farklı indirim oranları var. Bizim için önemli olan indirim oranından çok firmaların kampanyaya destek vermesi, gönüllü olması ve gelecek müşterilerine bu konuyu aktarması ve bizim için daha fazla kan bağışı sağlamaları. Bu projemizi 6 ay boyunca sürdürmeyi planlıyoruz. İlerleyen dönemde muhtemelen katılımın artacağını düşünüyoruz."

Konuşmanın ardından kampanyaya katılarak destek veren esnafa, Dr. Mumcu tarafından katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Sağlık
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