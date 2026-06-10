Eskişehir'de toplum sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi

Eskişehir'de toplum sağlığını geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kadın muhtarlar ile bir araya gelindi. Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu'nun katılımıyla gerçekleştirilen programda; koruyucu sağlık hizmetleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetler ve toplum sağlığını geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Mahallelerde sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve vatandaşların sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik iş birliği imkanlarının ele alındığı buluşmada, muhtarların görüş ve önerileri de dinlendi.

Toplum sağlığının geliştirilmesine katkı sunan tüm muhtarlara teşekkür eden İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı