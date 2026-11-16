Eskişehir'de ilk ve ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor

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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çocukluk çağında ağız ve diş sağlığı bilincinin artırılması amacıyla öğrencilere eğitim veriliyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokullarda eğitim programı kapsamında uzman ekipler tarafından öğrencilere yaş gruplarına uygun doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak aktarılıyor.

Çocuklara diş dostu beslenme alışkanlıkları kazandırılırken, şekerli ve asitli gıdaların diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri anlatılıyor.

Programda ayrıca, olası rahatsızlıkların erken teşhisi ve önlenmesi amacıyla altı ayda bir düzenli diş hekimi kontrolüne gitmenin önemi ele alınıyor.

Bu eğitim öğretim yılı sonuna kadar 52 bin öğrenciye eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA