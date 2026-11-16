Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de ilk ve ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de ilk ve ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de ilk ve ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor. Eğitim öğretim yılı sonuna kadar 52 bin öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor; doğru diş fırçalama ve altı ayda bir diş hekimi kontrolü anlatılıyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çocukluk çağında ağız ve diş sağlığı bilincinin artırılması amacıyla öğrencilere eğitim veriliyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokullarda eğitim programı kapsamında uzman ekipler tarafından öğrencilere yaş gruplarına uygun doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak aktarılıyor.

Çocuklara diş dostu beslenme alışkanlıkları kazandırılırken, şekerli ve asitli gıdaların diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri anlatılıyor.

Programda ayrıca, olası rahatsızlıkların erken teşhisi ve önlenmesi amacıyla altı ayda bir düzenli diş hekimi kontrolüne gitmenin önemi ele alınıyor.

Bu eğitim öğretim yılı sonuna kadar 52 bin öğrenciye eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti

Altın hazinesinin üzerinde oturuyorlar! Dünya devleri peşlerine düştü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış yaklaşırken yola koyuldular! Görenler hayran kaldı

Yola koyuldular! Bu sene de aynısı olacak
Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı

Netflix'te büyük skandal! Silahın üzerindeki mesaj ortalığı karıştırdı
Üst komşusunun TikTok hesabını buldu, duyduğu seslerin sırrı çözüldü

Dua edin, bu adam üst komşunuz değil!
İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi

İstanbul'da korkunç son! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı

Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimler kesik yedi
Ufuk Beydemir'den sevenlerine endişelendiren haber! Bebeği beklenenden erken doğacak

Ünlü şarkıcı apar topar Hollanda'ya uçtu! Sevenlerinden dua istedi
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?14

Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?