Eskişehir'de Berberler Saç Sağlığı İçin Bere Kullanımına Dikkat Edilmesini Tavsiye Ediyor

Eskişehir'de berberler, saç sağlığı için bere kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Eskişehir'de uzun yıllardır berberlik yapan Ahmet Uğur Şehir, hava sıcaklıklarının giyim tarzını etkilediği gibi saç modellerini de etkilediğini söyledi. Kış aylarında kapüşon ve berelerin yeniden ortaya çıktığını ifade eden Şehir, saç bakımına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı. Kış aylarında saç bakımıyla ilgili konuşan Şehir, "Kış beklediğimizden hızlı girdi. Bu sebeple saçlarını kısa kullanan müşteriler uzun kullanmaya karar vererek, tıraş sürelerini uzattılar ve böylece işlerimizde düşüşler oldu. Tıraş olmak için 20 günde bir gelen müşterilerim süreyi 1 aya çıkardı, 30 günde gelen 35 günde gelmeye başladı ve bir düzen bozuldu. İnsanlar soğuktan dolayı uzun saç kullanıyorlar ve şapka kullanımını artırıyorlar. Biz, kışın uzun saç kullanmak yerine daha çok kısa saç kullanmayı öneriyoruz çünkü şapka kullanmak ciddi anlamda saça zarar veriyor. Yani saçları kırıyor ve havasız bırakıyor. Günümüzde birçok kalitesiz şapkalar var, bu şapkalar saça ve saç derisine zarar veriyor dikkat etmeleri gerekiyor. Kış aylarında vax, jöle ve sprey kullanıp, şapka takıyorlarsa en azından her gece yıkamaları lazım. Yıkamadıkları takdirde zaten gündüz havasız kalan saçlar, gece sürtünmenin etkisiyle büyük zararlar görüyor. Şapka ve bere takan vatandaşları saç çıkış yönlerini dikkate alarak davranmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR