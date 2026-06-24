Eskişehir'de başarılı Acil Sağlık ekiplerine başarı ve teşekkür belgesi verildi

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen Mayıs Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda, il genelindeki acil sağlık hizmetleri masaya yatırılırken görevlerinde üstün başarı gösteren ambulans ekiplerine "Teşekkür Belgesi" takdim edildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, il genelindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları (ASHİ) ile Sağlık Komuta Kontrol Merkezi birimlerinin katılımıyla 22-23 Haziran 2026 tarihlerinde "Mayıs Ayı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi. Toplantıda, kent genelinde sunulan acil sağlık hizmetlerine ilişkin performans verileri detaylıca değerlendirilerek, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve atılacak yeni adımlar ele alındı.

Doğum vakasına başarılı müdahale ödüllendirildi

Toplantı kapsamında, acil sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda başarılı çalışmalarıyla öne çıkan ekipler ödüllendirildi. Bu doğrultuda, görev sırasında gittikleri bir doğum vakasında gösterdikleri hızlı, profesyonel ve başarılı müdahale nedeniyle Tepebaşı 2 No'lu ASHİ ve Tepebaşı 9 No'lu ASHİ ekiplerine, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman tarafından "Teşekkür Belgesi" takdim edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları ve mesleki başarılarından gurur duyduklarını belirten Başhekim Uzm. Dr. Erkan Duman, sağlık personellerini tebrik ederek azim ve başarılarının devamını diledi.

Toplantı sonunda, belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda Eskişehir halkına sunulan acil sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve koordineli bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı