Eskişehir'de Anne Sütünün Önemi Anlatıldı

Sağlıklı Hayat Saatleri kapsamında, Eskişehir'de anne sütünün önemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Hemşire Zehra Ovalı tarafından yapılan bilgilendirmede, anne sütünün bebeğin büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu birçok besin öğesini içerdiği belirtildi. Aynı zamanda anne-bebek arasındaki bağı güçlendiren, doğal ve değerli bir besin olduğu vurgulandı. İlk 6 ay yalnızca anne sütünün bebeğin sağlıklı büyümesi için büyük önem taşıdığı anlatıldı. Anne sütü ve emzirme konusunda doğru bilgiye ulaşmanın hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından önemli olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı