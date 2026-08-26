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Eskişehir'de Anne Sütünün Önemi Anlatıldı

Eskişehir'de Anne Sütünün Önemi Anlatıldı
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Eskişehir Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirmede, Hemşire Zehra Ovalı anne sütünün bebeğin gelişimi için gerekli besinleri içerdiğini, anne-bebek bağını güçlendirdiğini ve ilk 6 ay yalnızca anne sütünün önemli olduğunu vurguladı.

Sağlıklı Hayat Saatleri kapsamında, Eskişehir'de anne sütünün önemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Hemşire Zehra Ovalı tarafından yapılan bilgilendirmede, anne sütünün bebeğin büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu birçok besin öğesini içerdiği belirtildi. Aynı zamanda anne-bebek arasındaki bağı güçlendiren, doğal ve değerli bir besin olduğu vurgulandı. İlk 6 ay yalnızca anne sütünün bebeğin sağlıklı büyümesi için büyük önem taşıdığı anlatıldı. Anne sütü ve emzirme konusunda doğru bilgiye ulaşmanın hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından önemli olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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