Eskişehir'de 10 acil sağlık istasyonuna özdeğerlendirme ziyareti yapıldı

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Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 10 acil sağlık hizmetleri istasyonunda, 2026 yılı 2'nci Dönem Özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında denetim ve inceleme ziyaretleri gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği denetim ekibi tarafından 2- 6 Kasım 2026 tarihleri arasında istasyonlara yönelik bina turları düzenlendi. Özdeğerlendirme çalışmaları çerçevesinde; İnönü-1, Tepebaşı-1, Tepebaşı-2, Tepebaşı-3, Tepebaşı-4, Tepebaşı-5, Tepebaşı-6, Tepebaşı-8, Tepebaşı-12 ve Tepebaşı-14 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde; personel planlaması, kalite standartlarına uyum ve fiziki çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan çalışmalarla, kent genelinde sunulan acil sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve istasyonların hizmet sunum standartlarının geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı