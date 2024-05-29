Eskişehir 5. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu Başladı

Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Eskişehir 5. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu'nun açılışı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, açılışta yaptığı konuşmada, sempozyumun üniversitede gerçekleştirilecek proje ve AR-GE çalışmalarının habercisi olduğunu söyledi.

Üniversiteye verilen "sağlıkta dijital teknolojiler öncelikli alan" misyonunu yerine getirmek için disiplinler arası çalışmalara hız verildiğini bildiren Çolak, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve araştırma merkezleriyle öncü bir üniversite olduklarını vurguladı.

ESOGÜ'nün Avrupa genelinde kurulan dijital inovasyon merkezleri fuarında tanınan tek üniversite olduğuna değinen Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu gelişmeler de pek tabii ki gurur duyuyoruz ancak henüz bu uzun yolculuğun çok başında olduğumuzu da söylememiz gerekir. Bu sempozyumda dijital sağlık ekosisteminde veri standartlaşması, dijital sağlık girişimciliği, ürünleşme ve yatırım, dijital diş hekimliği ve yatay zeka sistemi, sağlıkta yapay zekanın kullanımı ve etik gibi ekosistem için kritik konular ele alınacak. Zengin bir içerikle dolu dolu geçecek sempozyumda yeni fikirlerinin doğacağına, güçlü iş birliklerinin tespit edileceğine inanıyorum. Gelecekteki projelerimize ışık tutacak olan bu sempozyumun gerçekleşmesinde tabii ki emeği geçen pek çok arkadaşımız var. Hepsine katkıları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Yapay zeka araçları kullanarak doğru teşhis konulması oldukça önemli"

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı ise yapay zeka konusunda çeşitli kaygılar olsa da mevcut teknolojiyi kullanmak konusunda korkulmaması gerektiğini belirtti.

Çolak, yapay zeka teknolojilerinin sağlık alanında önemli değişiklikler sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güncel teknoloji vesilesiyle sağlık personelinin zamanının ve harcamalarının en aza optimize edilmesi önemli bir avantaj. Aynı zamanda sağlık personeli ve hasta arasındaki iletişim kanalının kurulması da var. Tabii ki uzaktan hastalara ulaşıp e-tıp, hasta takibi ve teşhis verilerine ulaşma gibi uygulamalar da var. Bir diğer konuda bunun analitiğinin kullanılabilmesi. Bu çalışmalarda verilerin analiz edilerek esasında hastalıkların kamu yararına takibi ve önlenmesi stratejilerinin belirlenmesi gibi avantajları da sayılabilir. Ancak öte yandan veri güvenliği gibi dezavantajlar, etik tartışmaları da önemli konulardır. Tabii bilinen bir konu da alt yapı eksiklikleri. Her noktada 5G ve üzeri yüksek hızlı, gecikme süresi gibi meseleler de var. Bir yanda tabii sağlık personelinin teknoloji okuryazarlığının artırılması da önemli bir konu. Çeşitli yapay zeka araçları kullanarak doğru teşhis konulması oldukça önemli."

Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Günaydın ile akademisyenlerin katıldığı "Dijital Sağlık Ekosistemi" temalı sempozyumun açılış programı, plaket takdimiyle sona erdi.