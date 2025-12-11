Haberler

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Shandong bölgesinde iş kazasında kulağını kaybeden bir kadın, tıp dünyasının nadiren başvurduğu bir yöntemle tedavi edildi. Doktorlar, zarar gören damarlar nedeniyle nakli erteleyerek kulağı beş ay süreyle hastanın ayağında besledi ve doku güçlendikten sonra yeniden eski yerine nakletti.

  • Çin'in Shandong eyaletinde bir kadının fabrikada geçirdiği iş kazasında sol kulağı, saç derisi ve yüz derisi kaybı yaşandı.
  • Kopan kulak, doktorlar tarafından yeniden canlandırılmak üzere kadının ayağının üstünde beş ay boyunca beslendi.
  • Kadının kulağı, beş ay sonra gerçekleştirilen ikinci bir ameliyatla eski yerine başarıyla nakledildi.

Çin'in Shandong eyaletinde yaşayan bir kadın, fabrikada geçirdiği korkunç iş kazasında sol kulağını, saç derisini ve yüzündeki bir bölüm deriyi kaybetti.

Hayati tehlikesi olmayan ancak ciddi yaralara neden olan kazanın ardından doktorlar, kulağın yeniden yerine takılabilmesi için sıra dışı bir yönteme başvurdu: Kadının kopan kulağı, tam beş ay boyunca ayağının üstünde beslendi.

KOPMUŞ KULAK HEMEN YERİNE DİKİLEMEDİ

Doktorlar zedelenen kan damarları nedeniyle kulağın doğrudan yerine nakledilemeyeceğini belirledi. Kulağın sağlıklı şekilde iyileşip yeniden canlandırılması gerekiyordu. Bunun için en uygun yer olarak, cildin ince olduğu ve damar yapısının kulağa benzediği ayağın iç kısmı (ayak üstü/instep) seçildi.

Bir milimetrenin çok altında, yalnızca 0,2–0,3 mm çapındaki damarları birbirine bağlamak, cerrahlar için neredeyse imkansıza yakın bir işlemdi. Ameliyat ekibi yaklaşık 10 saat boyunca, insan saçından daha ince iğnelerle her damarı tek tek dikti.

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

BEŞ AY BOYUNCA AYAĞINDA YENİ YERİNDE BEKLEDİ

Ameliyat sonrası ilk günler kritik geçti; kan akışı tam olarak oturmayınca doktorlar müdahale ederek nakledilen kulağı stabilize etmeyi başardı. Kulağın yeniden pembeleşmesi, doku tutmasının olumlu işaretiydi.

Kadın, beş ay boyunca kulağını ayağında taşıdı; dışarı çıkarken yalnızca gevşek ayakkabılar giydi ve dokuya zarar vermeyecek şekilde kontrollü yürüdü. Bu süreçte başındaki yaralar da iyileşerek ikinci ameliyata hazır hale geldi.

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

ZORLU İKİNCİ AMELİYAT: KULAK YERİNE DÖNDÜ

Ekim ayında cerrahlar kulağı yeniden eski yerine nakletmek için operasyon gerçekleştirdi. Kazanın deforme ettiği kafa derisindeki damar ve sinirleri bulmak son derece zorlu bir süreçti. Doktorlar mikroskop altında katman katman çalışarak kullanılabilir damar ve sinir uçlarını tespit etti ve kulağa yeniden bağladı. Beş aylık sabırlı süreçten sonra, kadının sol kulağı sonunda gerçek yerine döndü.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler

Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler
title