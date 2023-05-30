Eşekten düşen vatandaş hastanelik oldu
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde eşekten düşerek yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. 62 yaşındaki Ekrem K. bacağını kırdı ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde eşekten düşerek yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Olay, Hanönü ilçesi Kavak köyü Karakoç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Ekrem K. bindiği eşekten düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Karakoç Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bacağının kırıldığı tespit edilen Karakoç, tedavi altına alındı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık