Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu açıklandı

YUNANİSTAN'da deniz kazası geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı tedavisinin hastanede normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin ise evinde devam ettiği açıklandı.

YUNANİSTAN'da deniz kazası geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı tedavisinin hastanede normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin ise evinde devam ettiği açıklandı.

Çiftin sağlık durumuyla ilgili Esas Holding'den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklada. "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından; Ali Sabancı'nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi ise evinde devam etmektedir. Bu nihai açıklamamızla birlikte, zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.