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Erzurum Şehir Hastanesi'nde Kalp Zarından Kapakçık Yapıldı

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Erzurum Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Kliniği, OZAKİ yöntemiyle hastanın kalp zarından kapakçık yaparak başarılı bir operasyona imza attı. Genç hasta Meral Taşçı, bu yöntemle sağlıkla taburcu oldu.

Hastanın kalp zarından kalp kapakçığı yapıldı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde bir ilk yaşandı, kalp hastası OZAKİ ile nefes aldı

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Kliniği'nden heyecanlandıran ve umut veren bir operasyona imza atılarak hastanın kalp zarından kalp kapakçığı yapıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Kliniği doktorlarında Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ve ekibi "OZAKİ" diye adlandırılan, kişinin kendi kalp zarından kalp kapakçığı yaparak başarılı bir ilke imza attı.

"OZAKİ yöntemiyle hasta sağlığına kavuştu"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, 24 yaşındaki Meral Taşçı'nın kendilerine nefes darlığı şikayetiyle geldiğini belirterek, "Yapılan tetkikler sonucunda hem aort kapağında hem de mitral kapağında patoloji tespit edildi. Hastamızın genç hasta olması nedeniyle ne yapabiliriz diye düşünürken, konseyde OZAKİ yöntemi kararı verildi. OZAKİ yöntemi nedir? Hastanın kendi kalp zarında ağız kapağına yeni bir kapak dikilmesiyle bu patoloji düzeltiliyor. Eğer mekanik kapak kullanmış olsaydık hastamız ileriki dönemde valfarin dediğimiz kan sulandırıcı ilaç kullanacaktı. Bu da yine ileriki dönemde evlendiğinde çocuk sahibi olmasını zorlaştırıyordu. Belki de çocuk sahibi olamayacaktı. Şimdi hastamızın kendi kalp zarında yaptığımız kalp kapağıyla bundan sonra herhangi bir kan sulandırıcı kullanmayacak ve eğer ki evlendiğinde de çocuk sahibi olmak isterse de hiçbir patoloji olmadan çocuk sahibi olabilecek" dedi.

"Sık sık hastaneye gelmek zorunda olacaktı"

Küçük kesi ile yapıldı. Bu dünyada yeni yeni gelişen bir yöntem. Bizde Erzurumumuzda ameliyat yaparak hastalarımıza şifa dağıtmaya devam ediyoruz. 4 saat bir operasyondan sonra hem aort kapağını hem de mitral kapağını tamir ettik. Hastamız şu anda taburcu aşamasına geldi. Bu uygulamanın on beş yıllık bir geçmişi var buradaki ameliyatının. Takiplerinde de çok iyiye gidiyor. Eğer ki hastayı mekanik bir kapak takmış olsaydı bahsettiğim şekilde bu kan sulandırıcı dediğimiz ilaç kullanmak zorunda olacak, hem bazı yiyecek ve meyveleri yiyemeyecekti. ve sık sık da hastaneye gelip kan tahlili yapmak zorunda kalacaktı. Artık Meral'in bundan sonra böyle bir sıkıntısı olmayacak. Uygun hastalara ve genç hastalara, aort çapı yirmi beş milimden küçük olan hastalara yapılabiliyor. Tabii ki her hastaya uygulanmıyor. Özellikle genç hastaları tercih ediliyor."

"Nefes darlığı çekiyordum, yürüme zorluğum vardı"

Yeni yaşına Erzurum Şehir Hastanesi'nde girdiğini söyleyen Meral Taşçı, "Nefes darlığı çok çekiyordum. Yürümekte zorlanıyordum. Sonra hastaneye aşamasına girdim. Geldiğimde kardiyolojiyi polikliniğine müracaat ettim. Oradan da beni Mehmet Ali hocama yönlendirdiler. Tabii Mehmet Ali hocama ulaşmak epeydir zordu. Çok yoğun şekilde çalışan birisi. Sonuçlarıma baktı. Her şey kontrol etti. İlk başta çok korkuyordum. İlk defa böyle bir ameliyat olacaktım. Hocam beni çok rahatlattı. Burada yeni yaşıma girdim" şeklinde konuştu.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Kalp Zarından Kapakçık Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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