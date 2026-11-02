Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu'nda eğitimini tamamlayan adaylar sertifika aldı

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Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 2026 yılı Ekim ayının ikinci grup mezunlarını verdi. Üç hafta süren yoğun ve kapsamlı bir eğitim programına katılan anne ve baba adayları, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Hastanenin deneyimli uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, gebelik süreci, doğum yöntemleri, bebek bakımı ve lohusalık gibi kritik konularda detaylı bilgiler paylaşıldı. Programın son aşamasında ise anne ve baba adaylarına hastanenin doğum salonu ve yatan hasta servisleri gezdirilerek, süreçlerin işleyişi hakkında yerinde bilgilendirme yapıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi yetkilileri, eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara teşekkür ederek sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Yetkililer ayrıca, "Normal doğumla anneler mutlu, bebekler sağlıklı" vurgusu yaparak, bilinçli ebeveynliğin sağlıklı nesiller yetişmesindeki önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı