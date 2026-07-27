Erzurum'da 'Can Ebeleri' projesi: Anne ve bebeklere evde sağlık hizmeti

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Can Ebeleri" projesi çerçevesinde, ebeler kentteki anne ve anne adaylarını evlerinde ziyaret ederek sağlık taraması yapıyor ve eğitim desteği veriyor.

Erzurum genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan sosyal medya paylaşımda, ebelerin sahada aktif bir şekilde görev yaptığı belirtildi. Açıklamada, " Erzurum'un Can Ebeleri anne ve anne adaylarımızı ziyarete devam ediyor. Onların hikayelerini dinliyor, tansiyonlarını ölçüyor, emzirme eğitimi veriyor, yeni doğan bebeklerine bakımda yol gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Ev Ev Gezip Sağlık Dağıtıyorlar

Proje kapsamında görevli ebeler, özellikle kırsal mahalleler ve sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çeken bölgeler başta olmak üzere şehir genelindeki evlerin kapısını çalıyor. Gebelik sürecindeki kadınların tansiyon ölçümlerini ve genel sağlık takiplerini yapan "Can Ebeleri", doğum sonrası dönemde ise annelere doğru emzirme tekniklerini uygulamalı olarak anlatıyor. Yeni doğan bebeklerin bakımı, göbek bağı bakımı ve aşı takvimi gibi kritik konularda da ailelere rehberlik eden ebeler, annelerin doğum süreçlerine dair hikayelerini ve taleplerini de dinleyerek onlara psikolojik destek sağlıyor.

Vatandaşlar, ayaklarına kadar gelen bu nitelikli sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve sahada görev yapan ebelere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı