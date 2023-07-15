Erzurum'da kalp krizi geçiren Hınıs Belediye Başkanı helikopterle hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği sırasında konuşma yapan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, kalp krizi geçirerek Kafasını mermere çarpan Eren, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.