Erzurum'da kalp krizi geçiren Hınıs Belediye Başkanı helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği sırasında konuşma yapan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, kalp krizi geçirerek Kafasını mermere çarpan Eren, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Erzurum'da, kalp krizi geçiren Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
KAFASINI MERMERE ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yapan Eren, aniden fenalaşarak kafasını mermere çarptı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen ve sağlık ekiplerince meydanda ilk müdahalesi yapılan Eren, askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.