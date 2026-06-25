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Erzurum hareket yaşını öğreniyor

Erzurum hareket yaşını öğreniyor
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Sağlık Bakanlığı'nın 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası Erzurum'da büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar kas güçlerini ölçtürüp hareket yaşlarını öğrenirken, İl Sağlık Müdürü de teste katıldı.

Erzurum'da, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası yoğun ilgi görüyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in de katılarak destek verdiği etkinliklerde, vatandaşlar el ve bacak kas güçlerini ölçtürerek hareket yaşlarını öğreniyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası, Erzurum'da geniş katılım ile sürüyor. Kent merkezinde kurulan alanlarda vatandaşlar, uzman personeller eşliğinde çeşitli fiziksel testlere tabi tutuluyor. Yoğun ilgi gören kampanya kapsamında katılımcılar, kronolojik yaşları ile fiziksel performans yaşlarını kıyaslama imkanı buluyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir de Testi Geçti

Kampanya alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, çalışmalara destek verdi. Vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilgilendiren Bedir, kurulan istasyonda kendi hareket yaşını da ölçtürdü. Kampanyanın önemine değinen İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, fiziksel aktivitenin her yaşta yaşam kalitesini artırdığını vurguladı.

Kas Gücü Ölçülüyor, Sağlıklı Hayat Merkezleri Tanıtılıyor

Yürütülen proje dahilinde yapılan özel ölçümlerle, vatandaşların yaş gruplarına göre el ve bacak kas güçlerinin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Testler sonrasında kas kütlesi ve gücü yetersiz bulunan vatandaşlar, profesyonel destek almaları için yönlendiriliyor. Kampanya ile aynı zamanda kentte faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezlerinin (SHM) tanıtılması ve vatandaşların bu merkezlerde sunulan ücretsiz sağlık, diyetisyen ve fizyoterapi hizmetlerinden daha fazla yararlanması hedefleniyor.

Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, kendi fiziksel durumlarını görme ve profesyonel tavsiyeler alma fırsatı yakaladıklarını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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