Erzurum'da çevrim içi danışmanlık hizmeti MHRS randevusuyla başladı

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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çevrim içi danışmanlık hizmetinin başladığını duyurdu. Vatandaşlar, evlerinden çıkmadan farklı alanlarda ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilecek.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan çevrim içi danışmanlık hizmeti kapsamında vatandaşlara psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve sigara bırakma polikliniği hekimi tarafından destek sağlanacak. Ruh sağlığı, sağlıklı beslenme, sosyal destek ve sigarayı bırakma konularında uzman desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, MHRS üzerinden randevu oluşturabilecek.

MHRS üzerinden randevu oluşturulabilecek

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünün paylaşımında, çevrim içi danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların MHRS'ye web sitesi veya mobil uygulama üzerinden giriş yaparak "Uzaktan Değerlendirme" seçeneğini tercih etmesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların randevu işlemini tamamlamalarının ardından Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan ilgili danışmanlık hizmetlerinden çevrim içi olarak yararlanabileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı