Haberler

Erzurum'da çevrim içi danışmanlık hizmeti MHRS randevusuyla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da çevrim içi danışmanlık hizmeti MHRS randevusuyla başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çevrim içi danışmanlık hizmetinin başladığını duyurdu. Vatandaşlar; psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve sigara bırakma hekimi desteğini MHRS'den randevu alarak ücretsiz kullanabilecek.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çevrim içi danışmanlık hizmetinin başladığını duyurdu. Vatandaşlar, evlerinden çıkmadan farklı alanlarda ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilecek.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan çevrim içi danışmanlık hizmeti kapsamında vatandaşlara psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve sigara bırakma polikliniği hekimi tarafından destek sağlanacak. Ruh sağlığı, sağlıklı beslenme, sosyal destek ve sigarayı bırakma konularında uzman desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, MHRS üzerinden randevu oluşturabilecek.

MHRS üzerinden randevu oluşturulabilecek

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünün paylaşımında, çevrim içi danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların MHRS'ye web sitesi veya mobil uygulama üzerinden giriş yaparak "Uzaktan Değerlendirme" seçeneğini tercih etmesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların randevu işlemini tamamlamalarının ardından Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan ilgili danışmanlık hizmetlerinden çevrim içi olarak yararlanabileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada

110 yıl sonra kutsal topraklara dönüş! Türk askeri için tarihi plan
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu

Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

94 yaşında ilk kez yamaç paraşütü yaptı! Fethiye semalarında 'Paraşütü ben idare ediyorum' dedi

94 yaşında ilk kez uçtu! Havada kollarını açıp o sözleri söyledi
Fenerbahçe'de de görev yapmıştı! Trabzonspor'a imza attı

Fenerbahçe'de de görev yapmıştı! Trabzonspor'a imza attı
Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Gökyüzünde bir ilk! Sabiha Gökçen'i örnek aldı, tarihe geçti
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
Premier Lig tarihinin en etkili 10 futbolcusu açıklandı! Listede Süper Lig'de oynamış 3 yıldız da var

Premier Lig tarihinin en etkili 10 futbolcusu sıralandı
Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı

Aile boyu facia: Eşini ve kızını öldürüp kendi canına da kıydı
Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü