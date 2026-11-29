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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde aile hekimlerine yönelik düzenlenen "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı" başarıyla tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla planlanan program kapsamında, Erzurum'da görev yapan aile hekimlerine yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirildi. Kasım ayı boyunca devam eden eğitim sürecinde, "aile hekimliğinde çocuk aciller" konusu tüm yönleriyle ele alınarak güncel tanı ve tedavi yöntemleri değerlendirildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eğitim sürecinin başarıyla noktalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızca aile hekimlerimize yönelik planlanan Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı kapsamında aile hekimliğinde çocuk aciller tüm yönleriyle ele alınmış; Kasım ayı boyunca gerçekleştirilen eğitimlerin tamamlanmasıyla eğitim süreci başarıyla tamamlanmıştır. Eğitimci olarak destek sunan Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'nin akademik ekibine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

Eğitimlerle, birinci basamakta sunulan sağlık hizmetlerinde erken müdahale ve doğru yönlendirme kapasitesinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı