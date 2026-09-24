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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi, dahiliye hekimleriyle toplantı yaptı

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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi, dahiliye hekimleriyle toplantı yaptı
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, İç Hastalıkları Kliniği hekimleri ve yan dal uzmanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda kliniklerin durumu ve çalışmalar değerlendirildi, hizmet kalitesi için görüş alışverişi yapıldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, İç Hastalıkları (Dahiliye) Kliniği hekimleri ve iç hastalıkları yan dal uzmanlarıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda, kliniklerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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