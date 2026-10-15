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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde Dr. Cihan Tekin başkanlığında İSG toplantısı yapıldı

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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde Dr. Cihan Tekin başkanlığında İSG toplantısı yapıldı
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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde, Dr. Cihan Tekin başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıda çalışma ortamlarının güvenliği için alınan önlemler ve iyileştirme çalışmaları değerlendirildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde, personelin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik çalışmaların değerlendirildiği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında, ilgili birim sorumlularının katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesine yönelik alınan önlemler değerlendirildi. Mevcut uygulamaların gözden geçirildiği toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılabilecek iyileştirme çalışmaları ele alındı.

Personelin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, çalışma ortamlarının güvenliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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