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Erzincan'da ruh sağlığı merkezi danışanlarına konser ve sanat etkinliği düzenlendi

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Erzincan'da ruh sağlığı merkezi danışanlarına konser ve sanat etkinliği düzenlendi
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi TRSM danışanlarına konser ve sanat etkinliği düzenlendi. Etkinlik Erzincan Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle yapıldı; yetkililer bu tür faaliyetlerin danışanların motivasyonunu ve toplumsal katılımını desteklediğini belirtti.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanlarına yönelik konser ve sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Erzincan Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle merkezin salonunda düzenlenen programa hastane yöneticileri, sağlık çalışanları, dernek temsilcileri ve merkezden hizmet alan danışanlar katıldı.

Etkinlikte, dernek sanatçıları tarafından sevilen eserler seslendirildi. Danışanlar ve sağlık çalışanları konser eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Merkez yetkilileri, ruh sağlığı hizmetlerinde tıbbi tedavinin yanı sıra sosyal ve sanatsal faaliyetlerin de önemli olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin danışanların motivasyonlarını desteklemesine, özgüvenlerinin gelişmesine ve toplumsal yaşama katılımlarının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Programın sonunda etkinliğe katkı sunan Erzincan Kültür Sanat Derneği yönetimine ve müzisyenlere teşekkür edildi.

Merkezde, danışanların sosyal rehabilitasyon süreçlerini desteklemeye yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerin sürdürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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