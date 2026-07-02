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Erzincan'da 'İlkyardım Eğitici Eğitimi' başladı

Erzincan'da 'İlkyardım Eğitici Eğitimi' başladı
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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5 günlük İlkyardım Eğitici Eğitimi'nde katılımcılara yetişkin eğitimi, sunum becerileri ve uygulamalı teknikler öğretiliyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İlkyardım Eğitici Eğitimi' başladı. 5 gün sürecek eğitim programında katılımcılar, yetişkin eğitimi, eğitim becerilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ilk yardım eğitmenleri Birgül Büşra Eren, Semra Gazi ve Gökhan Alıcı tarafından yürütülen eğitim programında katılımcılara; yetişkin eğitimi yöntemleri, eğitim ve sunum becerileri, uygulamalı eğitim teknikleri, etkili öğrenme ortamı oluşturma ve koçluk konularında eğitim verilecek.

Programın sonunda katılımcıların, edindikleri bilgi ve becerilerle yetişkin eğitimi, sunum teknikleri ve uygulamalı eğitim alanlarında yetkinlik kazanmaları hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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