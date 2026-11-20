Erzincan'da ilçe hastaneleri için güncellenen sağlık standartları ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, güncellenen Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları kapsamında ilçe hastanelerinin durumu ele alındı. Toplantıda standartların uygulanması ve hizmet kalitesinin artırılması görüşüldü.
Erzincan'da ilçe hastanelerinin hizmet ve performans göstergeleri değerlendirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları kapsamında ilçe hastanelerinin mevcut durumu ele alındı.
Toplantıya ilçe hastanelerinin başhekimleri, hastane müdürleri ve Sağlıkta Değerlendirme Standartları (SDS) sorumluları katıldı.
Görüşmede, güncellenen standartların uygulanması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve değerlendirme süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.