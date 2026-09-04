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Erzincan'da Halk Sağlığı Haftası Bilgilendirme Standı Açıldı

Erzincan'da Halk Sağlığı Haftası Bilgilendirme Standı Açıldı
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Erzincan'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Dörtyol Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma ve erken teşhisin önemi anlatıldı. Sağlık personeli tarafından bilgilendirici broşürler dağıtılırken, Vali Yardımcısı Fırat Kadiroğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzincan'da 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme standı açıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından Dörtyol Meydanı'nda kurulan stantta, vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Sağlık personelince vatandaşlara sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma, erken teşhisin önemi ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından sunulan ücretsiz sağlık hizmetleri anlatıldı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Stantta yürütülen çalışmaları Vali Yardımcısı Fırat Kadiroğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de ziyaret etti.

Kadiroğlu ve Tekin, sağlık personelinden saha çalışmaları ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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