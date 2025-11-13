Haberler

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor Haber Videosunu İzle
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da doğal şifa kaynağı olarak bilinen gilaburu meyvesi tezgâhlardaki yerini aldı. Halk arasında "gençlik iksiri" olarak adlandırılan gilaburu, hem tadı hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla vatandaşların ilgisini görüyor.

Erzincan'ın özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve sonbahar aylarında hasadı yapılan gilaburu, kırmızı renkli taneleriyle dikkat çekiyor. Meyvenin suyu çıkarılarak içecek olarak tüketilirken, reçel, sirke ve salamura gibi farklı şekillerde de değerlendiriliyor.

BÖLGEDE YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Uzmanlar, gilaburunun yüksek oranda C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidan maddeler içerdiğini belirtiyor. Böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sağlığına katkı sağladığı yönünde bilinen gilaburu, Erzincanlılar tarafından her yıl bu dönemde ilgi görüyor.

Erzincan'da 'Gençlik İksiri' Gilaburu Meyvesi Tezgâhlarda

ŞİFA KAYNAĞI

Vatandaşlar, kış aylarında özellikle soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etkisi nedeniyle gilaburu suyu tüketmeyi tercih ettiklerini belirtiyor. Erzincan'da birçok aktar ve seyyar satıcıda satışa sunulan gilaburu, hem doğal hem de ekonomik bir şifa kaynağı olarak sofralardaki yerini alıyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Sağlık
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Şehri heyecan bastı! Yıldız golcü geri dönüyor
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.