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Erzincan'da düzenlenen Rinoloji Sempozyumu'nda canlı cerrahi uygulamalar yapıldı

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Erzincan'da düzenlenen Rinoloji Sempozyumu'nda canlı cerrahi uygulamalar yapıldı
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Rinoloji Sempozyumu düzenlendi. Farklı illerden hekimlerin katıldığı sempozyumda canlı cerrahi uygulamalarıyla güncel yaklaşımlar ve klinik deneyimler aktarıldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde Rinoloji Sempozyumu gerçekleştirildi.

Farklı illerden akademisyenler, uzman hekimler ve asistan hekimlerin katıldığı sempozyumun açılışına İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve Rektör Danışmanı Nizamettin Koçkara katıldı.

Sempozyumun bilimsel programında Doç. Dr. İsmail Salçan, Prof. Dr. Yüksel Toplu ve Doç. Dr. Muhammet Dilber, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında gerçekleştirilen canlı cerrahi uygulamalarıyla güncel cerrahi yaklaşımlarının ve klinik deneyimlerin hekimlere aktarılması sağlandı.

Sempozyumun açılışında konuşan Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, bilimsel paylaşımın ve mesleki gelişimin önemine değinerek organizasyona katkı sunanlara ve farklı illerden Erzincan'a gelerek programa katılan hekimlere teşekkür etti.

Taş, Erzincan'ın önemli bir bilimsel buluşmaya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sempozyum, sağlık alanındaki bilimsel bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına, güncel uygulamaların değerlendirilmesine ve hekimler arasındaki mesleki etkileşimin güçlendirilmesine katkı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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