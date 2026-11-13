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Erzincan'da bypass önerilen 55 yaşındaki hastaya iki seansta balon ve stent uygulandı

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Erzincan'da bypass önerilen 55 yaşındaki hastaya iki seansta balon ve stent uygulandı Haber Videosunu İzle
Erzincan'da bypass önerilen 55 yaşındaki hastaya iki seansta balon ve stent uygulandı
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, daha önce anjiyografiyle açılamayan ve bypass önerilen 55 yaşındaki hastanın kalp damarlarına iki ayrı seansta balon ve stent uygulandı. Sağlık durumu iyi olan hasta tedavisinin ardından taburcu edildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, daha önce başka bir sağlık kuruluşunda yapılan anjiyografi işleminde damarları açılamayan ve bypass ameliyatı önerilen 55 yaşındaki hastanın kalp damarlarına iki ayrı seansta müdahale edildi.

Memduh Batıgün, damarlarının açılamaması ve bypass ameliyatı önerilmesi üzerine Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu.

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Küçüksu ve kardiyoloji ekibinin değerlendirmesinin ardından hastaya iki ayrı seansta koroner girişim uygulandı.

İşlemler kapsamında kalp damarlarındaki darlıklara balon ve stent uygulamaları gerçekleştirildi.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından sağlık durumu iyi olan Batıgün, taburcu edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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