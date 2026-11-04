Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hastanesinde organ bağışı programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık programı gerçekleştirildi.

Organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen program, Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Dilek, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı.

Etkinlikte, Başhekim Yardımcısı ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Alevtina Ersoy, organ bağışının tıbbi boyutu ve organ naklinin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Hastanenin Organ Bağışı Biriminde görevli hemşire de bağış süreciyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Programda ayrıca organ nakli olan hastane personeli ile diyaliz tedavisi gören bir hasta, yaşadıkları deneyimleri paylaşarak organ bağışının insan hayatındaki önemine dikkati çekti.

Hafta kapsamında hastanede bilgilendirme standı da açılarak vatandaşlara organ bağışı konusunda bilgi verildi.

Hastane yönetimince yapılan açıklamada, organ bağışı hakkında detaylı bilgi almak ve bağış sürecini öğrenmek isteyenlerin Organ Bağışı Birimine başvurabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı