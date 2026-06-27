Haberler

Erzincan'a Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında 10 hekim atandı

Erzincan'a Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında 10 hekim atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 yılı 129. Dönem DHY Kurası kapsamında Erzincan'a 1 pratisyen ve 9 uzman tabip olmak üzere toplam 10 hekim atandı.

2026 yılı 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Erzincan'a 1 pratisyen tabip ve 9 uzman tabip olmak üzere toplam 10 hekim atandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında kente biri pratisyen, 9'u uzman olmak üzere toplam 10 hekimin ataması yapıldı.

Atama kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, hematoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ile çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları branşlarında birer uzman tabip görevlendirildi.

Ayrıca Merkez Toplum Sağlığı Merkezine iki aile hekimi uzmanı, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 No'lu Cezaevi Aile Sağlığı Merkezi 062 No'lu Aile Hekimliği Birimine bir aile hekimi uzmanı, Çayırlı Toplum Sağlığı Merkezine bir aile hekimi uzmanı ve Kemah Toplum Sağlığı Merkezine bir pratisyen tabip atandı.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, atamaların Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Galatasaray'da Torreira için son karar çıktı

Yıldız isim için son karar çıktı! Taraftar merakla bekliyordu
E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Bakmadıkları yer kalmadı, hiçbir yerde yok
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu
Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum

Beklenen açıklamayı yaptı!