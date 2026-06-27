Erzincan'a Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında 10 hekim atandı

2026 yılı 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Erzincan'a 1 pratisyen tabip ve 9 uzman tabip olmak üzere toplam 10 hekim atandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında kente biri pratisyen, 9'u uzman olmak üzere toplam 10 hekimin ataması yapıldı.

Atama kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, hematoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ile çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları branşlarında birer uzman tabip görevlendirildi.

Ayrıca Merkez Toplum Sağlığı Merkezine iki aile hekimi uzmanı, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 No'lu Cezaevi Aile Sağlığı Merkezi 062 No'lu Aile Hekimliği Birimine bir aile hekimi uzmanı, Çayırlı Toplum Sağlığı Merkezine bir aile hekimi uzmanı ve Kemah Toplum Sağlığı Merkezine bir pratisyen tabip atandı.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, atamaların Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı