Erzincan 112 Başhekimliğine atanan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Erzincan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliğine atanan Dr. Nida Nur Yılmaz'ı ziyaret etti.

Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kösetürk, başkan yardımcıları ve birim sorumlularıyla birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette Yılmaz'a görevinde başarı dileklerini ileten Tekin ve beraberindeki heyet, yeni görev sürecinin Erzincan ve sağlık camiası açısından hayırlı olması temennisini paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı