Erken Teşhisle Rahim Kanseri Yenildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşlerinin ısrarıyla yaptırdığı taramada rahim kanserine yakalandığı erken evrede belirlenen kadın, uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenli kanser taraması yaptıran kardeşlerinin ısrarı üzerine mamografi çektirmek için İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi'ne müracaat eden 53 yaşındaki Gülay Öztürk, yetkililerin önerisiyle smear testi de yaptırdı.

Bir süre sonra İlçe Sağlık Müdürlüğünden aranan ve mamografi sonucunun temiz çıktığını öğrenen Öztürk, smear testinde görülen şüpheli bulgular nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan ileri tetkiklerde rahim kanseri teşhisi konulan ve acilen tedavisine başlanan Öztürk, erken evrede yakalanan kanseri yenmeyi başardı.

Öztürk, erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Hemen tedaviye başladım. Ameliyatımı oldum, çok şükür iyiyim. Herkese tavsiye ederim. Erken teşhis hayat kurtarır." dedi.

İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim (KETEM) Birimi sorumlusu Dr. Ayşe Yaşar ise Sağlık Bakanlığına bağlı tüm Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz kanser taraması hizmeti sunulduğunu belirtti.

KETEM Birimince yapılan taramalar hakkında bilgi veren Yaşar, "40-69 yaşlarındaki kadınlara mamografi ile meme kanseri taraması yapıyoruz. Ayrıca 30-65 yaşlarındaki kadınlarda HPV DNA testi ile rahim ağzı kanseri, 50-70 yaşlarındaki kadınlarda ve erkeklerde ise gaitada gizli kan testi ile kolon kanserini tarıyoruz. Bu taramalar tamamen ücretsizdir." diye konuştu.