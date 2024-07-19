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Erken Dönem Kireçlenme Tedavisi İçin Doğal Dokuya En Yakın Kıkırdak-Kemik Ünite Üretilecek

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Hitit Üniversitesi'nde yürütülen proje kapsamında erken dönem eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılmak üzere doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite üretilecek. Proje, mekanik ve aşınma özellikleri bakımından doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite formunda biyomalzeme üretmeyi hedeflemektedir.

Erken dönem kireçlenme tedavisi için doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite üretilecek

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Yusuf Kanca;

"Geliştirilecek olan biyomalzemeler erken dönem eklem kireçlenmesinin tedavisinde yeni bir alternatif olacak"

ÇORUM - Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında erken dönem eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılmak üzere doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite üretilecek.

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek proje ile erken dönem kireçlenme tedavisi için mekanik ve aşınma özellikleri bakımından doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite formunda biyomalzeme üretilmesi hedefleniyor.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Yusuf Kanca, halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartritin, eklem kıkırdağı ve kıkırdak altı kemik doku kaybıyla karakterize edilen eklem yaralanmaları olduğunu söyledi.

Dünya çapında 300 milyondan fazla insanı etkileyen kireçlenmenin nüfusun yaşlanması ve artan obezite olgusu ile birlikte hızla arttığını belirten Kanca, bu durum bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ve ülkemizdeki sağlık sistemine ekonomik yük getirdiğini kaydetti.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kanca, şunları söyledi: "Doğal kıkırdağın hücre dışında kalan mikroyapısı ile benzerliklerinden dolayı hidrojel, yani suyu tutan polimer yapı formundaki biyomalzemeler bu alanda doku onarım malzemesi olarak potansiyel uygulama beklentilerine sahiptir. Projede, doğal kıkırdak ve kıkırdak altı kemiğin karmaşık hücre dışında kalan mikroyapısından esinlenerek çift katmanlı, mekanik dayanım ve biyolojik işlevsellik için sentetik ve doğal polimerlerin birlikte kullanıldığı, yüksek aşınma direnci için nanoparçacık takviyeli ve muhtemel enfeksiyon riskine karşı antibiyotik etken madde yüklü biyouyumlu hidrojeller tasarlanacaktır" dedi.

Önerilen proje kapsamında geliştirilecek olan biyomalzemelerin erken dönem eklem kireçlenmesinin tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir alternatif biyomalzeme olabileceğini söyleyen Kanca, "Bu projeyle, doğal dokuya en yakın özelliklere sahip biyomalzemeler geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kanca, disiplinlerarası niteliği olan projede lisans ve lisansüstü seviyelerdeki öğrencilerin bursiyer olarak görev alacağını ekleyerek bu alanda nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine de katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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