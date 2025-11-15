Erkeklerde Meme Kanseri: Philip Anderson'ın Hikayesi

İngiltere'de yaşayan Philip Anderson kızıyla oyun oynarken göğüs bölgesinde "bezelye büyüklüğünde" bir yumru fark etti.

Temmuz 2016'daki o anı şöyle hatırlıyor:

"Çoğu erkek çok küçük olduğu için bunu görmezden gelirdi ama ben onlardan biri olmayacağım dedim. Bu benim hayatımı kurtardı."

Anderson ertesi gün doktora gitti.

İki hafta sonra biyopsi yapıldığında tablo netleşti.

O zaman 44 yaşında olan Anderson'a ikinci evre meme kanseri teşhisi kondu.

Anderson sonrasını, "Teşhis konduktan dört hafta sonra mastektomi için hastanenin kadınlar koğuşuna gittim ve bu biraz tuhaftı" diye anlatıyor.

Meme kanseri teşhisi ya da şüphesiyle meme dokusunun ameliyatla alınması işlemine mastektomi deniyor.

Erkekler arasında meme kanseri nadir görülüyor.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 27 bin kadına ve birkaç yüz erkeğe meme kanseri teşhisi konuyor.

Kadınlara 40 yaşından sonra düzenli olarak mamografi çekilmeleri öneriliyor. Ancak erkekler için rutin bir test yok.

Uzmanlar erkeklerin memede yumru, meme dokusu ya da formunda değişim ve meme başından akıntı gibi durumlarda doktora başvurmasını tavsiye ediyor.

Anderson erkekler arasında meme kanserinin daha fazla konuşulması gerektiğini savunuyor.

Bunun erkeklerin doktora gitmesini kolaylaştıracağını söylüyor:

"Doktora hemen gitmek stresi çok azalttı. Hastalığı erken yakaladığım için şanslıyım çünkü pek çok doktor daha önce meme kanseri olan bir erkek hasta hiç görmemişti.

"Görmezden gelebilirdim ya da aile hekimi birkaç ay sonra tekrar gelmemi söyleyebilirdi. Bunun hem erkeklerin hem de genç kadınların başına geldiğini biliyorum.

"Ama erken teşhis ameliyat ya da agresif kemoterapi almak arasındaki farkı belirleyebilir."

Anderson kadınlarda tarama yaşının düşürülmesi için de bir imza kampanyası başlattı.

İngiltere'de kadınlarda meme kanseri taraması 50 yaşında başlıyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı 40 yaş üstü kadınlar için iki yılda bir mamografi yaptırılmasını tavsiye ediyor.

Türkiye'de 40-69 yaş arasındaki kadınlar Sağlık Bakanlığı'nın Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri'nde (KETEM) ücretsiz mamografi çektirebiliyor.