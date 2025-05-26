Erkek Cinsel Sağlığı İçin Beslenme ve Yaşam Tarzının Önemi

Erkek Cinsel Sağlığı İçin Beslenme ve Yaşam Tarzının Önemi
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Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, sağlıklı erkek cinsel yaşamının düzenli uyku, egzersiz, stres yönetimi ve dengeli beslenmeyle mümkün olduğunu vurguladı. Beslenmenin cinsel sağlık üzerindeki etkileri ve nitrik oksit destekleyen besinler hakkında bilgi verdi.

ERKEK cinsel sağlığı üzerinde yaşam tarzı ve beslenmenin belirleyici rol oynadığını söyleyen Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, "Dengeli bir diyet testosteron düzeyinden damar yapısına kadar birçok fizyolojik mekanizmayı doğrudan etkiliyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, erkeklerde sağlıklı bir cinsel yaşamın ancak düzenli uyku, egzersiz, stres yönetimi ve dengeli beslenmeyle mümkün olabileceğine dikkat çekti. Özellikle bel çevresindeki yağlanmanın testosteronu baskılayarak cinsel performansı olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Yenice, bazı doğal besinlerin nitrik oksit üretimini destekleyerek bu süreci olumlu yönde etkileyebileceğini söyledi.

'SAĞLIKLI VÜCUT, SAĞLIKLI CİNSELLİK DEMEKTİR'

Düzenli bir yaşam tarzının cinsel fonksiyonlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yenice, "Genel sağlığımız ne kadar iyiyse cinsel sağlığımız da o kadar iyi olur. Uyku düzeni, fiziksel aktivite ve stres kontrolü bu konuda çok önemli. Ancak özellikle beslenme, cinsel sağlığın en temel taşlarından biridir. Beslenme alışkanlıkları hormonal dengeyi etkiliyor. Bel çevresindeki yağ dokusu, erkeklik hormonu olan testosteronun östrojene dönüşmesine neden olur. Bu da cinsel sağlık ve performans açısından olumsuz sonuçlar doğurur" diye konuştu.

'NİTRİK OKSİT ÜRETİMİNİ DESTEKLEYEN BESİNLER CİNSEL SAĞLIĞA KATKI SUNUYOR'

Nitrik oksit üretimini destekleyen besinlerin erkek cinsel sağlığına katkı sunduğunu belirten Doç. Dr. Yenice, "Fındık, badem, ceviz, fıstık, keçiboynuzu gibi kuruyemişler; havuç, turp, pancar gibi kök sebzeler; marul, ıspanak, roka gibi yeşil sebzeler; çilek ve karpuz gibi meyveler ile somon ve diğer omega 3 içeren deniz ürünleri tüketilebilir" dedi. Piyasada satılan macun ve benzeri ürünler hakkında da uyarıda bulunan Doç. Dr. Yenice, "Aktarlarda satılan bazı ürünlerde kimyasal maddeler bulunabilir. Bu da kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu tür ürünler mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

Beslenmenin bireysel farklılıklar gösterdiğini ve herkesin kendi sağlık yapısına göre plan yapması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yenice, "Sağlıklı bir cinsel yaşam için bir üroloji ya da androloji uzmanına danışmak büyük önem taşır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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