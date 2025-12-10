YÖK Başkanı Özvar'dan Erciyes Üniversitesinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşı çalışmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

YÖK Başkanı Özvar'dan Erciyes Üniversitesinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşı çalışmasına ilişkin açıklama

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erciyes Üniversitesi'nin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı yerli aşı çalışmalarının klinik öncesi sürecini tamamladığını duyurdu. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin bilimsel bağımsızlığı ve halk sağlığı için büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erciyes Üniversitesinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı yerli ve milli aşı çalışmalarında klinik öncesi sürecin tamamlandığını bildirdi.

Özvar, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, "TURKOVAC aşısını geliştirerek Türkiye'nin bilimsel kapasitesine dair güçlü bir örneği ortaya koyan Erciyes Üniversitesi, şimdi de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı yerli ve milli aşı çalışmalarında kritik bir aşamayı başarıyla tamamladı. Klinik öncesi süreci tamamlanan bu önemli çalışmanın, Faz-1 aşamasına doğru ilerlemesi, halk sağlığı açısından olduğu kadar bilimsel bağımsızlığımız bakımından da büyük bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Erol Özvar, çalışmada emeği geçen Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başta olmak üzere tüm bilim insanlarını gönülden tebrik ederek, Türkiye adına gurur duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Sağlık
