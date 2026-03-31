ERÜ Rektörü Altun, PET-BT Ünitesi'nin yenileme çalışmalarını inceledi

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ndeki PET-BT Ünitesi'nin yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmalara hayırsever firma Hasçelik destek veriyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı PET-BT Ünitesi'ni ziyaret ederek, yenileme çalışmalarını inceledi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, hayırsever firma Hasçelik tarafından yenilenme çalışmalarının üstlenildiği PET-BT Ünitesi'ndeki çalışmaları inceleyerek, Başhekim Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tutuş'tan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, 800 yataklı yeni hastane projesi devam ederken, diğer yandan da sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için mevcut hastane binasında önemli yenileme çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

PET-BT Ünitesi'nin hastalıkların erken teşhisinde önem taşıdığına değinen Altun, yenileme çalışmalarına destek veren hayırsever Hasçelik yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
