Erciyes Üniversitesi'nde Eser Elementler Konulu Bilim Kafe Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde Eser Elementler Konulu Bilim Kafe Etkinliği Düzenlendi
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Erciyes Üniversitesi, YÖK Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda 'Sağlıklı Yaşamda Eser Elementler' konulu bir konferans düzenledi. Prof. Dr. Mustafa Soylak, eser elementlerin sağlıktaki önemi üzerine katılımcılara bilgi verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Erciyes Üniversitesince (ERÜ) düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında "Sağlıklı Yaşamda Eser Elementler" konulu konferans verildi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hunat Hatun Medresesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) Müdürü Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, eser elementlerin sağlıktaki rolü hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sağlıklı beslenmenin önemine değinen Soylak, şunları kaydetti:

"Dengeli beslenme bu noktada çok önemli. Bu kapsamda demir bizim için önemli elementlerden bir tanesi. Demir açısından önemli ıspanak söylenebilir. İkinci bir element olarak bu noktada önemli olarak çinko denilebilir. Çinko eksikliği genel sorunlardan bir tanesi. Dengeli beslenmede peynir, süt ve dondurma gibi ürünler kesinlikle yer almalı. Bir başka element iyottur. Guatr hastalığı o noktada karasal bölgede yaşayan insanlar için önemli bir sorundur. İyot eksikliği guatr hastalığına sebep olur. İyotlu tuz kullanımı önemli."

Etkinlik, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un, Soylak'a teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Sağlık
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